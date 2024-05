Papa Francesco, il Vaticano chiarisce: “Non voleva offendere o esprimersi in termini omofobi. In Chiesa spazio per tutti”

< 1 min. di lettura

Dopo 24 ore di attesa e polemiche infinite per un virgolettato che ha letteralmente fatto il giro del mondo, è arrivata la replica della Santa Sede alle parole di Papa Francesco sui seminaristi gay.

“Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”, si legge nella risposta ufficiale della Santa Sede in riferimento a quella sconcertante frase («nei seminari c’è già troppa frociaggine») detta dal Papa ai vescovi italiani per ribadire il suo niet ai seminaristi omosessuali. Frase mai smentita neanche dalla nota odierna.

“Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei”, sottolinea il portavoce vaticano Matteo Bruni. “Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, “Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti”.

E allora come giustificare quanto detto, e mai smentito, lunedì scorso?

