Pedro Pascal celebra il coming out della sorella Lux come donna trans: “Mio cuore”

Aspirante attrice 28enne, Lux Pascal ha fatto coming out come donna trans sulla copertina della rivista spagnola Ya. “La mia transizione è stata un qualcosa di davvero naturale per ogni membro della mia famiglia. In un certo senso, tutti i miei parenti si aspettavano proprio questo da me. Per me muovermi nel mondo nei panni di una donna è molto più semplice. Spero davvero che tutte le identità non binarie possano avere un posto nel mondo!”, ha scritto sui social Lux, attualmente studentessa alla Julliard di New York.

Pedro Pascal, suo celebre fratello, volto di Game of Thrones, Narcos e mitico Mandaloriano nella serie Disney Plus, ha così voluto celebrare il suo coming out: “Mia sorella, mio cuore, nostra Lux“.

La 28enne ha rivelato che proprio Pedro è stato “una parte importante di questo“, nel suo processo di transizione, ufficialmente iniziato nel 2020. “È anche un artista e mi ha fatto da guida. È stata una delle prime persone a regalarmi gli strumenti che hanno iniziato a plasmare la mia identità“. “Abbiamo estremamente bisogno di attivisti transessuali che siano intelligenti, preparati e che difendano i nostri diritti dalla transfobia, dal razzismo e dall’omofobia“.

Pascal sarà tra pochi giorni anche in Italia, in streaming, con Wonder Woman 1984, dove interpreta il villain di turno.