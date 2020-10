Perez Hilton: ‘Preferirei che mio figlio non fosse gay’

42enne blogger diventato milionario grazie al proprio sito, Mario Armando Lavandeira, in arte conosciuto come Perez Hilton, è tornato a far parlare di sè grazie ad un’uscita che ha diviso i social a stelle e strisce.

Padre di tre bimbi, Mario, Mia e Mayte, avuti tutti tramite gestazione per altri, Perez si è concesso un’intervista con il britannico The Telegraph, rivelando che “preferirei che mio figlio non fosse gay“. Già nel 2018 Lavandeira aveva scatenato un putiferio, dopo aver annunciato che mai avrebbe permesso a suo figlio di 5 anni di prendere lezioni di danza, per paura che questo potesse “trasformarlo” in gay. Ora il bis, anche se motivato in maniera diversa.

“Data la mia esperienza personale“, ha precisato il blogger, “preferirei comunque se mio figlio non fosse gay. Lo amerei e lo accetterei incondizionatamente, ovviamente. Ma so che anche al giorno d’oggi la vita è ancora più difficile per le persone omosessuali“.

Perez ha poi ricordato il coming out con sua madre: “Non capiva, non era arrabbiata o triste. Tutto quello che mi ha detto è stato: ‘Sei mio figlio e ti amo, perché devo amarti’“.

Perez sta facendo clamore questa settimana anche grazie all’uscita del suo nuovo libro TMI: My Life In Scandal. In un estratto pubblicato sul Times, Perez ha raccontato come sia nato, in qualità di blogger: “Ho iniziato a bloggare nel 2004, quando lavoravo come scrittore freelance per settimanali di celebrità come In Touch e Star. Ho dedicato tutto il mio tempo libero al blog e ho usato uno pseudonimo per proteggermi. Volevo creare un personaggio che fosse separato da me, in quanto individuo. Perez era l’outsider, il ragazzo latino, l’omosessuale, la persona che si è distinta, mentre l’Hilton si riferiva a Hollywood. Non mi importava di cosa fosse o non fosse appropriato scrivere. Ero un grande fan della cultura pop e avevo sempre desiderato scrivere di celebrità“.