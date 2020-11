Le piratesse lesbiche Anne e Mary: due forze inarrestabili come il loro amore diventano scultura

Per decenni, Anne Bonny e Mary Read erano due nomi comuni. Nomi dimenticati, di due donne morte ormai da anni. Ma dietro le figure di Anne e Mary c’è una storia affascinante, una storia d’amore. Una storia di ribellione. Di libertà. La storia di due piratesse lesbiche del 18° secolo. Due donne inarrestabili.

Anne e Mary erano una coppia, che solo oggi ha ottenuto il proprio posto nella Storia grazie a Amanda Cotton e la sua scultura, intitolata Inexorable.

Presentata il 18 novembre scorso all’Execution Docks di Londra, questa scultura è stata realizzata in occasione del nuovo podcast Hell Cats, che celebrerà le vite delle due ragazze. Hell Cats intende rivendicare queste due figure come le piratesse più eccitanti al mondo mai esistite. La statua farà in modo che le loro avventure e il loro amore non vengano più dimenticati.

Anne e Mary, le piratesse lesbiche che hanno ottenuto un posto nella storia

Anne e Mary, travestite da maschi, decisero di salpare in due circostanze diverse, ma con l’intenzione di sfuggire alla povertà.