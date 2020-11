The Crown 4 riporta alla luce la posizione ‘poco gay friendly’ di Margaret Thatcher

In definitiva, non si doveva neppure nominare l’esistenza della comunità LGBT. E si è dovuto attendere il nuovo millennio per eliminarla: è stata abrogata in Scozia nel 2000, 3 anni più tardi in Inghilterra e Galles.

Riguardo l’epidemia di AIDS, la prima ministra conservatrice non mosse un dito per contenere i contagi. Ma nemmeno per limitare l’odio nei confronti delle persone LGBT, visti come gli untori di questa nuova malattia, che era stata definita appunto “il cancro dei gay”.

La stessa Gillian Anderson ha dovuto concentrarsi per interpretare la parte di Margaret Thatcher nella serie, tralasciando la sua politica e pensando solamente a rappresentare una donna, nel mondo del lavoro e della famiglia.