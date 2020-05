Pornostar gay in isolamento da Covid-19, c’è il documentario – il primo trailer

La pandemia da Coronavirus, con annesso lockdown, ha sicuramente colpito i sex worker. Tra questi anche i pornodivi gay, ritrovatisi in un documentario ad hoc di Breaking Glass Pictures, intitolato Pornstar Pandemic, in uscita il 28 luglio.

“Probabilmente ho perso 3/4 dei miei soliti guadagni”, confessa Pierce Paris nel trailer di lancio del progetto, diretto da Edward “EJ” James e prodotto da Rich Wolf. Il doc mostra la vita di una manciata di attori porno gay e bisessuali costretti al distanziamento sociale, con tutte le problematiche del caso. Cosa fanno costoro quando non fanno sesso per trarne profitto, rimanendo chiusi in casa spesso in solitudine? James ha intervistato per l’occasione Alter Sin, Alex Lecomte, Dante Colle, DeAngelo Jackson, Pierce Paris, Jack Loft ed Elijah Wilde