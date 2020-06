Donald Trump vieta l’adozione per le coppie gay: dipartimento di giustizia appoggia la discriminazione

Non manca molto alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, e Donald Trump punta al secondo mandato attirando a sé tutti gli elettori repubblicani e più conservatori contrari all’adozione e alle coppie gay.

Anche per questo motivo non ha forse mosso un dito dinanzi agli avvocati del Dipartimento di Giustizia che hanno presentato un rapporto di 35 pagine in cui chiedono alla Corte Suprema di dare ragione al Catholic Social Services (CSS). La CSS è un’agenzia di adozioni, che legalmente dovrebbe offrire il proprio servizio anche alle coppie gay che intendono adottare un bambino.

Dovrebbe, in teoria. Nella pratica, invece, vorrebbe negare l’adozione alle coppie gay, e ignorare le coppie dello stesso sesso, poiché l’agenzia non le considera realmente sposate. Il fatto di considerare il matrimonio solo tra uomo e donna e di conseguenza non aiutare le coppie LGBT è già stato bocciato da diversi tribunali. Ma ora toccherà ai giudici della Corte Suprema dare un verdetto.

E qui entra in gioco il Dipartimento di Giustizia, dalla parte del CSS.

La posizione del Dipartimento sull’adozione gay

Il Dipartimento di Giustizia difende a spada tratta l’agenzia. Tirano in ballo la libertà di religione, che dovrebbe sempre essere garantita. Spiega che si dovrebbe rispettare l’opinione dei gestori, “perché aderisce alla convinzione che il matrimonio sia l’unione di un uomo e una donna. Considera tutte le coppie dello stesso sesso come non sposate“.