Buon compleanno Pretty Woman, trent’anni fa l’uscita nelle sale italiane

Pretty Woman compie trent’anni, anche in Italia. Dalla data di uscita nelle sale americane, avvenuta il 23 marzo 1990, gli italiani dovettero aspettare circa cinque mesi per conoscere al cinema la storia di Edward Lewis e Vivian Ward, raccontata in una delle commedie romantiche destinate a fare scuola. Il film, diretto dal regista Gary Marshall e interpretato da Richard Gere e Julia Roberts, celebra l’anniversario italiano il prossimo 14 agosto, vigilia di Ferragosto.

Poco apprezzata dalla critica, amatissima dal pubblico, la pellicola rappresenta di fatto uno dei primi esempi del cinema anni ’90 tutto amore e sentimenti, che spesso ha visto protagonista proprio Julia Roberts, allora appena 23enne. Dopo aver interpretato con incredibile successo il ruolo della prostituta Vivian Ward, le porte di Hollywood le si spalancano: sedici film in appena dieci anni, che la portano a recitare al fianco di Hugh Grant in Notting Hill, di Woody Allen in Tutti dicono I love you e nuovamente di Richard Gere in Se scappi, ti sposo.

La coppia Gere – Roberts è entrata nell’immaginario collettivo del pubblico sin dalla prima apparizione in Pretty Woman, sebbene non sia stata la prima scelta del regista. La storia della realizzazione del film narra di una ricerca complessa del cast, che ha impiegato tempo a formarsi per via dei numerosi rifiuti degli artisti contattati. Valeria Golino, Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Christopher Reevee, Al Pacino, Denzel Washington: a spuntarla, la giovane e fresca di Golden Globe Julia Roberts e l’ufficiale gentiluomo Richard Gere, protagonisti di una storia che porta Cenerentola tra le strade di Los Angeles.

Pretty Woman, dove vederlo in Italia?

Pretty Woman non è attualmente disponibile alla visione sui principali servizi di streaming online, ma viene spesso proposto nel palinsesto di Rai 1. Si può anzi considerare un classico della programmazione della prima rete nazionale. La prima visione tv italiana risale al 13 aprile 1992, a poco meno di due anni dall’uscita nelle sale. Da quel giorno, sono state 27 le repliche. L’ultima? Lo scorso 4 marzo, quando registrò il 15,74% con 3.806.000 telespettatori collegati a canticchiare, almeno per qualche secondo, “pretty woman, walking down the street…”