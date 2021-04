Pride, primo trailer della docuserie FX sulla storia dei diritti LGBT – video

< 1 minuto di lettura

Decenni di lotte, rivoluzioni e amore.

FX ha così lanciato Pride, nuova attesissima docuserie in sei puntate in uscita il 14 maggio prossimo. Un progetto interamente pensato per ricostruire la storia del movimento per i diritti LGBT, coprendo 6 decenni. La docuserie traccerà i progressi compiuti negli States nei confronti dei nostri diritti dagli anni ’60 ad oggi, da Stonewall al riconoscimento del matrimonio egualitario.

Ogni episodio sarà diretto da un regista dichiaratamente LGBT, con l’obiettivo di raccontare “l’eroica storia” della battaglia per la parità di diritti. “Pride riguarda tutti noi, è la storia fantastica, straziante ed eroica che circonda la lotta LGBTQ per la libertà degli ultimi 60 anni d’America“.

Tra gli autori e produttori Christine Vachon, Sydney Foos, Refinery29 / Amy Emmerich, Stone Roberts e Alex Stapleton. Non è chiaro se e quando arriverà in Italia, ma la docuserie potrebbe sbarcare direttamente su Star di Disney Plus. Magari nel mese di giugno, storico Pride Month?