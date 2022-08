Q-Force, Netflix cancella la serie animata queer dopo una sola stagione

2 min. di lettura

Pochi giorni dopo First Kill, Netflix ha ufficialmente cancellato un’altra serie queer dopo una sola stagione. Si tratta di Q-Force, serie animata per adulti con superspia gay e sgangherata squadra di incompresi LGBTQ. Creata da Gabe Liedman, la serie vedeva in cabina di doppiaggio Sean Hayes, Wanda Sykes, Patti Harrison, Matt Rogers, Gary Cole, David Harbour, Laurie Metcalf e Stephanie Beatriz.

Protagonista Steve Maryweather, alias Agente Mary, ragazzo prodigio dell’American Intelligence Agency (AIA) finché non dichiara pubblicamente di essere gay. Non potendo licenziarlo, l’Agenzia lo manda a West Hollywood sperando che scompaia nel nulla. Per tutta risposta, l’agente mette insieme una squadra di geni incompresi LGBTQ+, composta dall’esperta meccanica Deb, dal maestro dei travestimenti drag Twink e dalla hacker Stat: insieme saranno la Q-Force.

Dopo aver atteso la prima missione ufficiale da parte dell’AIA per dieci anni, Mary vuole assolutamente dimostrare quanto vale all’Agenzia che gli ha voltato le spalle e decide di infrangere le regole con la Q-Force. Dopo aver trovato un caso e averlo risolto a modo proprio, la squadra ottiene la pur riluttante approvazione dell’AIA e i suoi membri sono ufficialmente promossi ad agenti segreti attivi sul campo. Ma la promozione è concessa a una condizione non da poco: dovranno accettare l’ingresso nella Q-Force dell’agente Buck, un eterosessuale.

Uscita poco meno di un anno fa, Q-Force era stata poco apprezzata dalla critica con un 29% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, a dispetto di una valutazione positiva da parte del pubblico pari al 78%. Q-Force è solo l’ultima serie queer di una lunga lista ad essere stata cancellata tra il 2021 e il 2022.

Questa lista.

– The Wilds

– Gentleman Jack

– Legends of Tomorrow

– Batwoman

– Killing Eve

– Derry Girls

– Motherland Fort Salem

– Genera+ion

– Atypical

– Q-force

– Wynonna Earp

– The Owl House

– Black Lightning

– Supergirl

– Dickinson

