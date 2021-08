Q-Force, arriva su Netflix la serie animata con superspia gay e squadra di incompresi LGBTQ – il trailer

2 minuti di lettura

È in arrivo su Netflix il 2 settembre la prima stagione di Q-Force, serie animata a dir poco rivoluzionaria, perché interamente centrata su una superspia gay e la sua sgangherata squadra LGBTQ.

Steve Maryweather alias Agente Mary è il ragazzo prodigio dell’American Intelligence Agency (AIA), finché non dichiara pubblicamente di essere gay. Non potendo licenziarlo, l’Agenzia lo manda a West Hollywood sperando che scompaia nel nulla. Per tutta risposta, l’agente mette insieme una squadra di geni incompresi LGBTQ+, composta dall’esperta meccanica Deb, dal maestro dei travestimenti drag Twink e dalla hacker Stat: insieme saranno la Q-Force.

Dopo aver atteso la prima missione ufficiale da parte dell’AIA per dieci anni, Mary vuole assolutamente dimostrare quanto vale all’Agenzia che gli ha voltato le spalle e decide di infrangere le regole con la Q-Force. Dopo aver trovato un caso e averlo risolto a modo proprio, la squadra ottiene la pur riluttante approvazione dell’AIA e i suoi membri sono ufficialmente promossi ad agenti segreti attivi sul campo. Ma la promozione è concessa a una condizione non da poco: dovranno accettare l’ingresso nella Q-Force dell’agente Buck, un eterosessuale.

Trama a dir poco innovativa per questa adult animated comedy series, con Gabe Liedman showrunner, e lo Sean Hayes di Will and Grace produttore esecutivo nonché doppiatore originale del protagonista. Completano il cast vocale David Harbour, Gary Cole, Patti Harrison, Laurie Metcalf, Matt Rogers, Wanda Sykes e Gabe Liedman.