First Kill, Netflix cancella la serie queer. Fan in rivolta, parla la showrunner

L’ennesima serie Netflix cancellata a tempo di record, dopo una sola stagione. First Kill, serie tv con protagoniste due adolescenti lesbiche, è stata ufficialmente ‘stoppata’ nel weekend, con la piattaforma streaming che ha cestinato il rinnovo causa ‘scarso pubblico’. Eppure la serie, adattamento tv del romanzo di Victoria “V.E.” Schwab, è stata per 3 settimane nella Top10 globale Netflix.

Il mancato rinnovo ha scatenato i fan di First Kill, che hanno lanciato addirittura due petizioni on line per chiedere una nuova stagione. Intervistata dal Daily Beast, la showrunner Felicia D. Henderson ha provato a spiegare i motivi per cui la sua creatura sia stata cancellata.

“Quando mi hanno telefonato per dirmi che non avrebbero rinnovato la serie perché il tasso medio di completamento non era abbastanza alto, sono ovviamente rimasta molto delusa. Quale showrunner non lo sarebbe? Mi era stato detto un paio di settimane fa che speravano che il tasso di completamento della serie da parte degli spettatori fosse più alto. Ma così non è stato”. “Siamo state tra le prime cinque serie a livello globale e nazionale per tre delle prime quattro settimane. Ero molto fiduciosa”.

A detta della showrunner, anche il mancato marketing di Netflix avrebbe influito sul suo mancato successo. “Il marketing iniziale era bellissimo”. “Penso che mi aspettassi che quello fosse solo l’inizio, che gli altri elementi altrettanto avvincenti e importanti dello show – ovvero mostri contro cacciatori di mostri, la battaglia tra due potenti matriarche, ecc. – sarebbero stati alla fine promossi in egual misura, ma non è successo.”

Una storia d’amore queer bagnata dal sangue e da aguzzi canini, inizialmente descritta come un incrocio tra Buffy l’Ammazzavampiri e Twilight. Prodotta da Emma Roberts, First Kill vede la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) scegliere come sua prima vittima una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri di celebre lignaggio. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa…

C’è da dire che la serie non ha entusiasmato neanche la critica, con solo il 58% di recensioni positive su RottenTomatoes.

