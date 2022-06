Queen Loretta, primo trailer della miniserie polacca con un sarto drag queen

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Potrebbe sembrare un progetto interamente dedicato a Loretta Goggi, ma Queen Loretta, miniserie in 4 puntate in uscita su Netflix il prossimo 23 giugno, è in realtà un commovente dramma familiare sul riscatto personale con protagonista un’anziana drag queen.

Sylwester, un sarto in pensione che ora si esibisce come drag queen, ha lasciato la Polonia cinquant’anni fa trasferendosi a Parigi. Un giorno riceve una lettera in cui gli viene chiesto di donare un rene alla figlia malata che aveva abbandonato e non aveva mai visto. Riluttante, parte per recarsi in patria, nella cittadina mineraria dove aveva giurato di non fare mai più ritorno. Il viaggio però prende una piega inaspettata, obbligando Sylwester ad affrontare il passato e usare le sue abilità artistiche per allestire uno spettacolo teatrale e salvare la piccola comunità mineraria.

Una storia di redenzione e seconde opportunità e un inno all’amore che supera tutte le differenze. Nel cast Andrzej Seweryn, Maria Peszek e Kova Réa, Julia Chetnicka e Antoni Porowski di Queer Eye, Piotr Witkowski, Véronique Bisciglia, Soa de Muse, Keiona, Bartlomiej Bobrowski e Henryk Niebudek.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antoni Porowski (@antoni)

© Riproduzione Riservata