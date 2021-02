Queen of the Universe, arriva lo show canoro per drag queen

< 1 minuto di lettura

I produttori di “RuPaul’s Drag Race” hanno annunciato la nascita di un concorso internazionale drag di canto per il nuovissimo servizio streaming di prossima uscita, Paramount Plus, negli States dispinibile da marzo. Parola di Variety.

“Queen of the Universe” il titolo del programma prodotto da World of Wonder, lanciato come una gara mai vista prima, in cui le drag queen di tutto il mondo competeranno l’una contro l’altra per incoronare la vera Regina dell’universo drag. Cantando! Basta lip-sync, in sostanza, ma un vero e proprio talent show canoro in drag.

“RuPaul’s Drag Race All Stars“, inoltre, tornerà con una nuova stagione e un montepremi da $ 100.000, oltre ad un ambito posto nella Drag Race Hall of Fame. Tutti gli episodi di tutte le stagioni di “RuPaul’s Drag Race” finiranno proprio su Paramount Plus. La produzione di questo “Queen of the Universe” è già partita, con partecipanti immaginiamo in arrivo da tutto il mondo. Italia compresa? Non è ancora chiaro se RuPaul parteciperà in qualche modo al programma.

Dal 2016 ad oggi, RuPaul’s Drag Race ha vinto la bellezza di 19 Emmy, premi Oscar della tv, con tanto di sei spin-off esteri.