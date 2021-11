Queer Eye stagione 6, primo trailer e data d’uscita

< 1 minuto di lettura

Antoni Porowski (mangiare e bere), Bobby Berk (interior design), Karamo Brown (cultura), Jonathan Van Ness (cura della persona) e Tan France (moda) sono pronti a tornare. Netflix ha annunciato la release ufficiale della sesta stagione di Queer Eye, in streaming a partire dal 31 gennaio. Capodanno con I Fantastici 5.

Per questa stagione lo show si è spostato in Texas, ad Austin. “Preparatevi, voi tutti!“, si legge nella sinossi ufficiale. “In questa stagione, gli impavidi ambasciatori di Queer Eye si dirigono nello stato di Lone Star con base ad Austin, TX. Scopri come utilizzeranno ancora una volta la loro magia per cambiare e trasformare le vite dei meritevoli texani“.

Anche in questa stagione, ovviamente, i fantastici 5 stringeranno legami con uomini e donne di estrazioni sociali e fedi diverse dalle loro, affrontando numerosi argomenti: dai diritti LGBTQ alla cronaca sociale. In pochissimi anni Queer Eye è diventato una colonna di Netflix. Amatissimo e seguitissimo soprattutto negli Usa, ha vinto la bellezza di nove Emmy in tre anni.

Poco meno di 20 anni fa arrivò anche la versione italiana di Queer Eye for the Straight Guy, su La7, con protagonisti Mattia Boschetti, Guido Tommaso Oliva, Alfonso Montefusco, Marco Terzulli, Massimo De Pietro. Dopo due stagioni il format venne cancellato.