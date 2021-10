Elite, Netflix rinnova fino alla sesta stagione

< 1 minuto di lettura

Netflix ha rinnovato Élite per una sesta stagione, nonostante la quinta stagione debba ancora andare in onda. Un annuncio a sorpresa per lo show ideato da Carlos Montero e Darío Madrona, ambientato in un liceo di Madrid, con giovani chiamati ad affrontare temi che spaziano tra sesso, abuso di droga, classismo, razzismo, omofobia e chi più ne ha più ne metta, con l’immancabile spruzzata crime di stagione.

La quarta stagione, che aveva presentato ai fan della serie un menage-a-trois gay che ha fatto impazzire i social, è uscita lo scorso giugno, con Valentina Zenere e André Lamoglia new entry della quinta, in uscita nel 2022. Ma non ci sono date di programmazione ufficiali. Ecco perché l’annuncio di un’altra stagione ha sorpreso un po’ tutti.

Netflix ha annunciato anche l’arrivo di tre nuovi episodi ‘speciali’ dedicati a determinati personaggi. Il primo (in uscita il 15 dicembre) sarà incentrato su Phillipe, Caye e Felipe; il secondo (on line 20 dicembre) su Samuel e Omar; e il terzo (23 dicembre) esclusivamente su Patrick. La quarta stagione si è chiusa con la morte di Armando, ucciso da Guzmán.