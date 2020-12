Query, il corto LGBT Amazon Prime con due amici che mettono in discussione la loro eterosessualità

Presentato al Tribeca Film Festival, è sbarcato su Amazon Prime Video Query, corto di 9 minuti diretto da Sophie Kargman, anche co-sceneggiatrice al fianco di Ryan Farhoudi, e interpretato da Justice Smith, Graham Patrick Martin, Olivia Sui e Armie Hammer, indimenticato Oliver di Chiamami col tuo nome.

Il corto segue Jay e Alex, migliori amici da sempre nonché coinquilini che trascorrono un’intera giornata a sfidarsi a vicenda, in relazioni alle rispettive opinioni sulla sessualità. Entrambi dichiaratamente eterosessuali, provano a smontare preconcetti legati ad una società eteronormativa, mettendoli e mettendosi in discussione, domandandosi se possa esistere un condizionamento sociale nel credersi, presentarsi, vivere come ragazzi eterosessuali.

“Non credo sia affatto un condizionamento, mi piacciono le ragazze sin dalla prima volta che ho visto le tette“, dice uno dei due amici nella primissima scena. “Ma come sai che ti è venuto spontaneo? Sei sicuro di non essere stato condizionato perché i tuoi genitori ti hanno insegnato quale fosse la regola e cosa ti dovesse piacere?“, replica l’altro, dando vita ad una discussione che finirà 8 minuti dopo, in modo abbastanza sorprendente. O forse no? Vedere per credere.