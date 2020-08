Qui c’è tutto il mondo, una graphic novel a tinte LGBT per Cristiana Alicata e Filippo Paris

Un graphic novel di formazione a tinte LGBT. Qui c’è tutto il mondo di Cristiana Alicata e Filippo Paris uscirà il 24 settembre prossimo con Tunuè. Una nuova uscita della collana «Ariel», curata da Simona Binni, che cerca di interrogare e interrogarsi sul dialogo tra il maschile e il femminile, sulla parità e le questioni di genere. Qui c’è tutto il mondo è una storia ambientata nell’Italia degli anni Ottanta, di amicizia al femminile, resistenza al conformismo, diversità, voglia di scappare da un mondo percepito come lontano e ostile. La fuga in zattera sul fiume, via da un mondo reazionario e soffocante è, infatti, l’obiettivo delle protagoniste di questa graphic novel che riprende parte del romanzo di Cristiana Alicata “Ho dormito con te tutta la notte“.

Classe 1976, Cristiana Alicata è ingegnere meccanico, ora manager nel settore food, prima automotive (FCA e Mazda). È al suo esordio nel mondo del graphic novel dopo aver pubblicato diversi romanzi: Quattro (Il Dito e La Luna 2006), Verrai a trovarmi d’inverno (Hacca, 2011) e Ho dormito con te tutta la notte (Hacca, 2014). Come architetto, Filippo Paris ha lavorato nel settore pubblico e nel privato; come scenografo, per il teatro (Italia) e per emittenti televisive estere (Al Jazeera). Docente di liceo artistico a Roma è al suo esordio nel mondo del graphic novel.