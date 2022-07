Renaissance, il nuovo album di Beyoncé è un tributo al suo “favoloso” zio gay

2 min. di lettura

Poche ore ancora all’uscita ufficiale di Renaissance – Volume 1, attesissimo ritorno discografico di Beyoncé da domani fuori ovunque.

I dettagli del progetto non sono stati ancora del tutto svelati dalla popstar, ma i fan di Queen B hanno scovato un indizio all’interno del libretto dell’album, dedicato allo zio gay di Beyoncè.

Dopo che l’ex Destiny’s Child ha pubblicato un’anteprima dell’opuscolo, i fan hanno notato una foto di sua madre, Tina Knowles , con suo ‘zio’ Johnny, nipote di Tina che Beyoncé e sua sorella Solange hanno sempre chiamato zio. Beyoncé ha in passato parlato dell’affetto che la lega a Johnny.

Nel 2019, quando ritirò il Vanguard Award al 30° Annual GLAAD Media Awards insieme a suo marito Jay-Z, la popstar definì zio Johnny “l’uomo gay più favoloso” che avesse mai incontrato.

“Voglio dedicare questo premio a mio zio Johnny, l’uomo gay più favoloso che abbia mai conosciuto, che ha aiutato mia madre a crescere me e mia sorella“, disse emozionata. “Ha vissuto la sua verità. Era coraggioso e impenitente in un periodo in cui questo Paese non l’accettava. E assistere alla sua battaglia contro l’HIV è stata una delle esperienze più dolorose che abbia mai vissuto. Spero che la sua lotta abbia aiutato ad aprire percorsi ad altri giovani per vivere più liberamente. I diritti LGBTQIA sono diritti umani”.

Dopo il discorso di Beyoncé, sua madre Tina pubblicò un sincero messaggio su Instagram legato proprio alla perdita di Johnny, e sull’impatto che ebbe sulle loro vite.

“Mio nipote Johnny era il mio migliore amico“, scrisse mamma Tina. “Eravamo inseparabili. Era mio fratello, era il mio migliore amico, lo amo e mi manca ancora”.

Mamma Tina ha poi ieri confermato i rumor che vorrebbero RENAISSANCE dedicato a zio Johnny, pubblicando un video in cui balla insieme all’artista Mark Bradford sulle note di “Break My Soul“.

“Quando io e Beyonce abbiamo incontrato Mark, ci siamo guardate ed entrambe abbiamo detto ‘Johnny’, il mio migliore amico e il mio nipote che ha aiutato a crescere i miei figli“, ha scritto Tina. “In questo giorni in studio Mark e io abbiamo ballato in modo sconsiderato proprio come facevamo io e Johnny, è stata una bellissima giornata”.

