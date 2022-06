Renaissance nuovo album di Beyoncé, svelata la data d’uscita

2 min. di lettura

6 anni d’attesa ormai pronti ad andare in archivio. Il 29 luglio uscirà Renaissance Act 1, nuovo album di Beyoncè in mattinata annunciato da Tidal, servizio streaming fondato da suo marito Jay-Z.

16 brani inediti, dicono i rumor, scritti in piena pandemia. Quell’Act 1 fa immaginare un secondo volume, da far uscire magari prima di Natale. 41 anni a settembre, Beyoncé Giselle Knowles ha vinto nella sua incredibile carriera 28 Grammy Award, (20 dei quali da solista), diventando così l’artista donna più premiata di sempre, nonché la cantautrice con più vittorie e candidature accumulate. Georg Solti, primatista assoluto con 31 Grammy vinti, è ormai ad un passo dal cedere l’epocale scettro.

Ad oggi, Beyoncé ha venduto circa 60 milioni tra album e singoli con le Destiny’s Child e circa 120 milioni da solista. Da 14 anni moglie del rapper Jay-Z, Queen B ha avuto tre figli: Blue Ivy (nata nel 2012) e i gemelli Rumi e Sir Carter (nati nel 2017). Lemonade, nel 2016, il suo ultimo disco di inediti, in grado di esordire al primo posto nella classifica Billboard, con 653.000 copie vendute nella prima settimana. Nominato a 9 Grammy, l’album ne ha poi vinti due come Best Urban Contemporary Album e Best Music Video.

Una “Rinascita”, quella annunciata da Beyoncé, presto diventata virale sui social, con i fan impazziti per l’imminente ritorno. Secondo quanto riportato dal The Sun, la popstar terrà dei live a sorpresa nel Regno Unito per il lancio del primo singolo estratto, sempre più prossimo.

