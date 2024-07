Rosanna Arquette chiama Madonna: “Perché non facciamo un sequel di Cercasi Susan disperatamente?”

3 min. di lettura

Quasi 40 anni fa, era il 1985, Madonna sbarcava sulla Croisette al Festival di Cannes per presentare Cercasi Susan disperatamente, film di Susan Seidelman ispirato in parte a Céline e Julie vanno in barca di Jacques Rivette, del 1974. All’epoca debuttante assoluta negli abiti della protagonista, la popstar incise per la colonna sonora il brano Into the Groove, con Rosanna Arquette nominata ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista e in trionfo ai Bafta.

Madonna interpretava la Susan del titolo, ragazza che ama vivere una sua vita libera ed indipendente nella Grande Mela. Ma c’è qualcuno che la cerca: è Jim, letteralmente pazzo di lei. Non sapendo come rintracciarla, la cerca attraverso un annuncio su un quotidiano. “Cercasi Susan disperatamente“. L’inserzione viene notata da Roberta, una romantica casalinga che si è stancata del marito, grossista di vasche da bagno, e sogna nuove avventure. Roberta segue Susan e Jim, dando così il via ad una sgangherata serie di equivoci tra scambi di identità, perdita di memoria, sicari, furti e chi più ne ha più ne metta…

All’epoca la pellicola fu un successo, con oltre 27 milioni di dollari incassati solo sul suolo americano, ma nessuno ha mai pensato ad un sequel. Se non Rosanna Arquette, figlia (e sorella) d’arte recentemente vista in Ratched. Nel corso del podcast ‘Girls on Film’, Rosanna è tornata a quel lontano 1984, quando sul set di Cercasi Susan disperatamente comparve una giovanissima popstar all’epoca in fase di decollo.

“Madonna e io avevamo molto legato. All’epoca si era instaurata una profonda amicizia femminile… per molti anni. Poi ha sposato Sean [Penn], io ero al matrimonio e tutto il resto. Ci siamo perse di vista in questi anni, sono stata al Celebration Tour a Los Angeles ma sfortunatamente non sono riuscita a vederla, mi è dispiaciuto. Quando girammo quel film lei stava esplodendo. Melanie Griffith era pronta per il ruolo di Madonna, ed era una delle mie migliori amiche. Ellen Barkin, un’altra delle mie migliori amiche, era altrettanto pronta per quel ruolo, parlavamo di questa pop star che non era un’attrice e all’inizio ne rimasi delusa. Poi vidi il video di “Lucky Star”. Era così enigmatica e meravigliosa, cedetti anche io all’ossessione per Madonna, come chiunque altro in tutto il mondo”.

E qui Arquette ha ipotizzato a voce alta l’ipotesi capitolo 2: “Ho sempre avuto questa fantasia, perché vediamo continuamente uscire dei sequel: cosa è successo a quei protagonisti? Chi sono adesso? Sarebbe fantastico fare il sequel di quel film. Dove sono andati tutti? Lei e Dez stanno ancora insieme? Cosa ne è stato di loro?”. “I sequel dei film anni ’80 oggi vanno fortissimo”.

Arquette ha poi rivelato un altro finale del film originale, girato ma mai montato, in cui Susan e Roberta partono per un’avventura senza i ragazzi, su un cammello, nel deserto. “Era un finale fantastico, mi dispiace che non sia stato scelto. Non c’è sempre il “e vissero felici e contenti” con gli uomini”. Ma era il 1985, e una commedia romantica, perché questo era Cercasi Susan Disperatamente, doveva inevitabilmente finire con un lieto fine di coppia.

