Ratched 2 non si farà. L’annuncio di Sarah Paulson

Sono passati quasi 4 anni dall’arrivo su Netflix di Ratched, serie creata da Ryan Murphy e Evan Romansky che ha immaginato la genesi del mitologico personaggio dell’infermiera Mildred Ratched, indiscussa protagonista di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ebbene quattro anni dopo è arrivata la conferma. Ratched 2, che all’epoca sembrava assolutamente scontato, non si farà.

A darne notizia Sarah Paulson, che interpreta Mildred Ratched nella serie. Fermata da un fan, Paulson ha confermato ciò che da tempo si immaginava. Ratched 2 non vedrà mai la luce. Non se ne conoscono i motivi. Netflix potrebbe aver cancellato il progetto o molto più semplicemente Murphy, appena tornato con Feud 2 e fresco di contratto monster con Disney, potrebbe aver preferito occuparsi di altro. Candidata a 3 Golden Globe e 4 Emmy, Ratched aveva non poche sottotrame queer, compresa quella principale tra Paulson e Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs). Completavano il cast Judy Davis (Betsy Bucket), Sharon Stone (Lenore Osgood), Jon Jon Briones (dottor Richard Hanover), Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Charlie Carver (Huck), Alice Englert (Dolly), Amanda Plummer (Louise), Corey Stoll (Charles Wainwright), Sophie Okonedo (Charlotte) e Vincent D’Onofrio (governatore George Wilburn).

La Ratched del titolo è un’infermiera che nel 1947 arriva nella California del nord con la speranza di poter lavorare in un prestigioso ospedale psichiatrico dove si svolgono esperimenti nuovi e inquietanti sulla mente umana. Mildred ha una missione segreta da completare e si presenta come l’immagine perfetta di un’infermiera appassionata. Poi però la situazione muta e, mentre lei si infiltra tra le persone coinvolte nel sistema sanitario di salute mentale, la sua apparente eleganza incomincia a celare una natura oscura che da tempo sta crescendo dentro di lei, a riprova che mostri non si nasce, ma si diventa.

Attualmente su Prime Video con la serie Mr. and Mrs. Smith, Paulson, sempre più innamorata di Holland Taylor, ha ben 4 progetti in arrivo. L’horror Dust, in post-produzione, la miniserie The Way Down, il drama I Am Sybil e Clybourne Park.

