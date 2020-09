Roxanne Moore, polizia USA spara 16 volte a donna trans afroamericana

Una donna transgender afroamericana è ancora in ospedale, a lottare tra la vita e la morte, dopo essere stata colpita 16 volte dalla polizia. Secondo The Reading Eagle, Roxanne Moore è stata travolta da una raffica di proiettili a Reading, in Pennsylvania, dopo che la polizia ha risposto a una chiamata al 911 che denunciava la minaccia di una persona armata. Il procuratore distrettuale ha riferito che la Moore si sarebbe rifiutata di gettare l’arma. Ma amici e attivisti locali chiedono risposte nei confronti della sparatoria.

“Siamo qui oggi per Roxanne, che in questo momento è ancora in ospedale in condizioni critiche a causa di quello che è: una donna trans afroamericana”, ha detto nel corso di una veglia Jane Palmer, direttrice esecutiva di Berks Stand Up. “Ognuna di queste cose, essere nera, essere trans, essere una donna, la renderebbe vulnerabile, ma lei ha vissuto tutte e tre queste esperienze.

L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Berks ha rivelato quando scoperto dai propri stessi investigatori. La Moore avrebbe rubato la pistola e sarebbe fuggita dal suo appartamento dopo una discussione. Secondo quanto riferito, avrebbe poi minacciato altre persone, aggredendone una. Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul posto, l’ufficio del procuratore distrettuale sostiene che la donna avrebbe puntato la pistola contro di loro nonostante l’ordine di lasciarla cadere. Solo a quel punto la polizia ha aperto il fuoco con le proprie armi, colpendola per 16 volte. Roxanne Moore stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

La famiglia e gli amici sono ancora oggi sconvolti. A loro dire Roxanne aveva dei problemi di salute mentale e la polizia avrebbe dovuto gestire la situazione in modo diverso. Tutto questo in un 2020 a stelle e striesce che continua a vedere persone transgender, soprattutto donne afroamericane, morte ammazzate. Ad oggi, a 3 mesi pieni dalla fine dell’anno, siamo arrivati a 27 vittime.

Aerrion Burnett, 37 anni, è l’ultima. Aerrion è stata trovata morta per una ferita da arma da fuoco a Independence, Missouri, nelle prime ore del mattino del 19 settembre. “Aerrion era una Barbie“, ha detto la sua migliore amica Korea Kelly a KITV Island News, nel corso di una veglia tenutasi martedì scorso. Descrivendola come “una dea“, Kelly ha ricordato Aerrion come “la persona che volevi al tuo fianco”.

“Tutti noi della comunità trans stiamo piangendo la morte di Aerrion”, ha detto in una dichiarazione Tori Cooper, diettrice del Human Rights Council. “Mentre la ricordiamo, continuiamo a chiedere giustizia per tutte le persone trans e di genere non conformi brutalmente assassinate. Le donne transgender afroamericane vengono uccise a ritmi spaventosi in questo Paese. Quest’anno HRC ha già assistito a tante morti violente di persone trans e non conformi di genere, quante ne abbiamo monitorate durante tutto l’anno scorso. Questo livello di violenza è sbalorditivo e non può continuare “.