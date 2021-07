Sardegna Pride 2021, il 10 luglio tutti in piazza a Sassari e Cagliari

2 minuti di lettura

Un doppio appuntamento. Il Sardegna Pride vede e rilancia dopo l’assenza del 2020 causa Coronavirus con un duplice Pride, il 10 luglio. Uno a Cagliari, a partire dalle ore 16:00 in piazza del Carmine. L’altro a Sassari, a partire dalle ore 18:30 ai Giardini Pubblici.

Una novità, quella delle due città quasi in contemporanea, per permettere un minore affollamento e una maggiore partecipazione possibile. Cagliari vedrà lo sfilare dei cuori in piazza, a piedi, senza carri ma con tantissimi colori, cartelli e striscioni! Sassari sfilerà sulle biciclette, sui monopattini e a piedi in piena sicurezza!

“Fuori dal binario” lo slogan scelto per la manifestazione 2021, inteso come fuori (out) e come il “FUORI!” (acronimo di “Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano”, prima associazione del movimento di liberazione omosessuale italiano, fondata nel 1971 a Torino) ma soprattutto come fuori/distanti dal binarismo di genere. Un Pride ecologico, hanno annunciato gli organizzatori, che contemplerà tutte le necessarie misure di sicurezza: mascherina più distanziamento fisico.

A seguire il lungo e appassionato Documento Politico del Sardegna pride, redatto da tutte le componenti del Coordinamento. Qui, invece, tutte le altre date dell’Onda Pride 2021, questo sabato attesa a Bologna, Napoli e Verona.