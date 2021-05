Onda Pride 2021, non solo Roma e Milano: ecco tutte le città d’Italia pronte a tornare in piazza

2 minuti di lettura

Negli ultimi 10 giorni Roma e Milano hanno annunciato l’atteso ritorno in piazza, a due anni dall’ultimo Pride ‘sul posto’. Il 26 giugno scoccherà l’ora per centinaia di migliaia di persone, desiderose di tornare a sfilare per chiedere diritti. Ma non saranno solo Roma e Milano a far rinascere il Pride dopo 24 mesi d’assenza.

L’Onda Pride 2021 esiste, infatti, con Bergamo chiamata ad inaugurarla il 12 giugno 2021. Sette giorni dopo toccherà a Brindisi, capitale del Salento Pride. Il 3 luglio tutti a Napoli per il Mediterranean Pride, a 25 anni esatti dal primo storico Pride del Sud Italia, mentre a Monza si terrà il Brianza Pride, con la Villa Reale nei giorni scorsi illuminata d’arcobaleno per dire basta all’omotransfobia.

Il 24 luglio andrà in scena il Rimini Summer Pride, il 31 luglio il Mantova Pride e il 4 settembre tutti a Gorizia per il Friuli Venezia Giulia Pride. Un’Onda rainbow che riparte dopo un anno di stop forzato, e soprattutto pronta a prendere ulteriore forza con nuove città, nuove tappe, nuove sfilate, distanziati, vaccinati e in sicurezza.

Pride 2021, finalmente!

Onda Pride 2021 – date e città

12 giugno 2021 – Bergamo Pride 2021

19 giugno 2021 – Brindisi Pride 2021

26 giugno 2021 – Milano Pride 2021

26 giugno 2021 – Roma Pride 2021

3 luglio 2021 – Mediterranean Pride Napoli 2021

3 luglio 2021 – Brianza Pride 2021, Monza

24 luglio 2021 – Rimini Pride 2021

31 luglio 2021 – Mantova Pride 2021

7 agosto 2021 – Salento Pride 2021

4 settembre 2021 – Friuli Venezia Giulia Pride 2021, Gorizia