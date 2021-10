“September Mornings: Mattine di settembre”, Amazon rinnova la serie brasiliana con protagonista transgender

< 1 minuto di lettura

In Italia arrivata solo in versione originale con i sottotitoli, September Mornings – Manhãs de Setembro è stata rinnovata per una seconda stagione.

La serie brasiliana racconta la storia di Cassandra, interpretata dall’artista transgender Liniker, che finalmente sta per diventare ciò che ha sempre voluto: una donna trans libera e indipendente. Per la prima volta ha un appartamento e un fidanzato che ama, Ivaldo (Thomas Aquino), e oltre al suo lavoro come corriere nel centro di San Paolo, riesce a coronare il suo sogno di diventare una performer di cover di Vanusa, una famosa cantante brasiliana degli anni 70. La sua vita però prende una svolta inaspettata quando la sua ex, Leide (Karine Telles), si presenta alla sua porta con un bambino di 10 anni, presentandoglielo come suo figlio. Gersinho vuole un padre, Leide vuole condividere le responsabilità con qualcuno. Cassandra vorrebbe solo essere libera. Ma presto realizza che non c’è bisogno di essere soli per essere liberi. E il rinunciarvi non significa per forza essere costretti a perdere tutto ciò che è stato conquistato. La nuova e amorevole relazione che mette in piedi con il bambino trasformerà Cassandra in una donna molto più completa di quella che avrebbe mai potuto immaginare.

La serie Amazon Original è arrivata in Italia lo scorso 25 giugno (5 puntate appena da poco più di mezz’ora di durata), dopo aver raccolto unanimi consensi in patria. Prima stagione diretta da Luis Pinheiro e Dainara Toffoli, con Amazon Brasil che ha promesso “più storie e più emozioni” con la seconda. Tutto tace sui tempi produttivi e sulla messa in onda. Ma Liniker tornerà in onda!