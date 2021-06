September Mornings, arriva su Amazon la serie con protagonista trans che vuole essere libera e indipendente

2 minuti di lettura

Diretta da Luis Pinheiro e Dainara Toffoli, Manhãs de Setembro è una serie brasiliana che racconta la storia di Cassandra (la cantante Liniker), in fuga dalla sua città di origine per essere finalmente ciò che ha sempre voluto: una donna trasgender libera e indipendente.

September Mornings il titolo internazionale della miniserie in 5 puntate, in arrivo su Amazon Prime Italia il 25 giugno prossimo, in versione originale sottotitolata.

Da quando si è lasciata alle spalle il suo nome e il paese dove è nata, Cassandra vuole essere una donna trans libera e indipendente. Dopo anni infernali, le cose iniziano finalmente ad andare bene. Oltre ad avere un ragazzo che adora e un lavoro come corriere nel cento di São Paulo, Cassandra ha anche realizzato il suo sogno di esibirsi cantando le canzoni di Vanusa, una cantante romantica che ebbe successo negli anni ‘70 in Brasile, ed è anche riuscita ad affittare un piccolo appartamento. Per la prima volta nella sua vita, Cassandra ha una casa tutta sua! Ma la sua vita viene improvvisamente sconvolta quando una vecchia conoscenza, Leide (Karine Telles), si presenta a casa sua con un bambino di 10 anni, presentandoglielo come suo figlio.

Gersinho vuole un padre, Leide vuole condividere le responsabilità con qualcuno. Cassandra vorrebbe solo essere libera. Ma presto realizza che non c’è bisogno di essere soli per essere liberi. E il rinunciarvi non significa per forza essere costretti a perdere tutto ciò che è stato conquistato. La nuova e amorevole relazione che mette in piedi con il bambino trasformerà Cassandra in una donna molto più completa di quella che avrebbe mai potuto immaginare.

Sempre su Amazon, che ha appena annunciato Prisma, la serie italiana che sfida le norme di genere, tra identità e aspetto fisico, si può già trovare Maschile Singolare, film a tematica gay tutto italiano, in attesa dell’arrivo ormai prossimo del musical queer “Tutti parlano di Jamie”.