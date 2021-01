Il 2020 televisivo è stato incredibilmente inclusivo, finalmente, con il 2021 che promette di rilanciare la rappresentazione e la visibilità LGBT anche sul piccolo schermo. In tal senso abbiamo provato a riassumere il ‘meglio’ che ci aspetta da oggi ai prossimi mesi, tra produzioni in streaming e generaliste, dopo aver fatto altrettanto in ambito cinematografico.

Prodotti di tutti i tipi e per tutte le fasce d’età, con attori celebri e ricche produzioni da scovare nella nostra imperdibile carrellata, senza dimenticarvi di farci sapere quali sono le serie che più attendete e/o vi incuriosiscono.

Le 11 serie tv LGBT più attese del 2021