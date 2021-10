I 30 coming out più famosi della storia

In occasione del Coming Out Day, la ricorrenza che celebra l’importanza del dichiarare il proprio orientamento non eterosessuale e/o la propria identità di genere non binaria, ti invitiamo a riflettere su queste storie emozionanti ed incoraggianti (a volte anche bizzarre) che riguardano noti personaggi dello spettacolo. Storie di coming out famosi che, in molti casi, si sono rivelate fondamentali per persone LGBTQIA+ di tutte le età e di tutto il mondo.

Ricordiamo che il coming out è frutto di un percorso complesso, ma che porta a riconosciuti e indiscutibili benefici da un punto di vista di benessere personale e lavorativo: personale perché non si è più costretti a vivere sensazioni di isolamento e straniamento dalla società e dalle relazioni in generale; lavorativo perché il coming out porta a maggiore energia ed entusiasmo, per il semplice fatto che non si devono più sprecare energie per nascondersi e mentire sulla propria vita privata, affettiva e sessuale in un mondo dove impera l’eteronormatività.

Quindi, avere a riferimento dei personaggi pubblici che, pur con le loro difficoltà, hanno compiuto questo percorso, e che sono in grado di raccontarlo spogliandosi di tutte le loro maschere, è essenziale per chi ancora non ha avuto il coraggio di dichiararsi e per coloro che vivono con la costante paura di essere discriminati, abbandonati dalle persone a cui più tengono. I VIP che fanno coming out sono un esempio ed oggi vogliamo onorarli così, in quanto fonte di ispirazione per tuttə noi.

Premi su avanti per scoprire i coming out più noti di tutti i tempi.

30 coming out famosi