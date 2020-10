Fanno sesso in piscina ma non si rendono conto che ha le pareti trasparenti

Un noto beach club gay-friendly di Puerto Vallarta, in Messico, è stato multato di 22.000 pesos (circa $ 1.000) dopo che due ospiti sono stati pizzicati a far sesso in piscina. Tutta colpa, infatti, delle pareti trasparenti della struttura.

Il Mantamar Beach Club è uno dei locali sulla spiaggia più famosi della città. Il bellissimo resort è famoso per il suo ristorante di sushi e proprio per la piscina. Alcune aree di quest’ultima sono sopraelevate rispetto alla spiaggia sottostante, con annesse pareti di vetro. Ebbene quindici giorni fa due ospiti sono stati immortalati nudi, sott’acqua, avvinghiati l’uno all’altro.

Puerto Vallarta è una famosa località gay, con il Colectivo Vallarta, associazione LGBT della zonna, che ha specificato di “non approvare” simili comportamenti. “Abbiamo chiesto rispetto per la popolazione LGBT e per lo stesso motivo diciamo che per richiederlo dobbiamo iniziare a rispettare noi stessi”.

Le autorità municipali hanno successivamente imposto la multa ai proprietari del Mantamar Beach Club. Un portavoce della struttura ha sottolineato come “siamo spiacenti per quello che è successo, prenderemo misure rigorose in modo che ciò non accada mai più”.