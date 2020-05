Out, il bellissimo storico corto Pixar sul coming out in famiglia è su Disney Plus – Video

La Pixar ha rilasciato un breve corto animato a tematica LGBT su Disney Plus, intitolato Out. Un piccolo gioiello di 9 minuti e poco più, realizzato in omaggio al Pride Month che prenderà vita tra poco più di una settimana, anche nel pieno di una pandemia che ha costretto centinaia di manifestazioni alla cancellazione.

Protagonista del corto è Greg, terrorizzato dal far sapere ai genitori che è felicemente fidanzato con un uomo. Quando mamma e papà piombano improvvisamente in casa per aiutarlo con il trasloco, accadrà qualcosa di ‘magico’ che finalmente porterà Greg ad aprire gli occhi, e a capire che tutte le proprie paure sul coming out non erano altro che infondate.

“Tratto da una storia vera”, precisa lo sceneggiatore e regista Steven Clay Hunter, che ha dato vita al corto all’interno di SparkShorts, serie di progetti a budget limitato realizzati in un periodo massimo di sei messimo. Un’idea Disney Pixar per formare nuovi animatori e creatori, attraverso “narrazioni sperimentali”.

Neanche a dirlo, “Out” ha suscitato calorosi applausi sui social e le solite polemiche dagli immancabili omofobi, pronti a boicottare Disney Plus per la rappresentazione animata di una coppia gay.