The Boys 3, ecco come è stata realizzata la folle scena del pene esplosivo tra uretra e starnuti

La scorsa settimana sono finalmente arrivati su Prime Video i primi 3 episodi di The Boys 3, irriverente, violenta e disinibita serie che offre una versione folle di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene.

Pronti, via e il primissimo episodio vola altissimo con una delle scene più assurde che si siano mai viste sul piccolo schermo. Termite, supereroe alla Ant-Man in grado di rimpicciolirsi interpretato da Brett Geddes, nel corso di una festa a base di coca vuole fare sesso con il proprio amante, ma in modo a dir poco anomalo. Quest’ultimo vuole infatti sentirlo ‘dentro di lui’, letteralmente. Termite così si rimpicciolisce, completamente nudo, ed entra nel pene del ragazzo, attraverso l’uretra, per stimolarlo dall’interno solleticandogli le pareti, puntando la prostata. Peccato che una volta dentro gli venga da starnutire, tornando così alle sue dimensioni ‘normali’, facendo esplodere il corpo del giovane, interpretato da Bruce Langley. In lacrime, disperato e ricoperto di sangue, Termite

Un qualcosa di totalmente pazzo, anche solo a pensarlo, che ha scatenato i social e fatto diventare virale l’episodio 1 di The Boys 3, con lo showrunner Eric Kripe che ha rivelato le difficoltà riscontrate nella realizzazione del tutto: “Una volta che ti rendi conto che farai un minuscolo personaggio alla Ant-Man, devi fare in modo che questo salti nel sedere di qualcuno per farlo poi esplodere. Ma ci siamo resi conto che avevamo già fatto saltare in aria il culo di qualcuno. Ci sono solo così tanti orifizi in cui una persona può entrare. Quindi, in realtà, per un processo ad eliminazione, devi finire in un’uretra. ”

Per girare la scena è stato costruito un pene protesico ad hoc, con Amazon che ha posto un problema: il pene gigante non poteva essere eretto. “Non si dovrebbe mostrare un pene eretto. Quindi abbiamo dovuto fare molta attenzione con il design del pene, perché l’abbiamo praticamente costruito. È un vero pene a grandezza naturale dal ricco costo. Ma se guardi attentamente, abbiamo dovuto disegnare tutte queste rughe per chiarire che non fosse eretto“.

Il cast della terza stagione di The Boys include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles. Otto le puntate previste.

