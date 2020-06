Amazon Prime Video celebra il Pride Month con 53 film LGBT

TRANSPARENT – Serie Amazon Original, vincitrice di numerosi premi, apprezzata da pubblico e critica, Transparent affronta l’argomento molto delicato della transessualità e più in generale parla del cambiamento e del desiderio di trasparenza. La serie si sviluppa intorno al cambiamento del protagonista, dei suoi familiari e di chi lo circonda e al desiderio di mostrarsi per ciò che si è realmente, senza veli, sottolineando l’importanza della famiglia. Creata da Jill Soloway, in quattro stagioni, si chiude con uno stupefacente musical, in cui sono racchiuse tutte le caratteristiche che hanno reso questa serie unica nel suo genere.

MODERN LOVE – Tratta da una celebre rubrica del New York Times, Modern Love è una serie Amazon Original diretta da John Carney, che racconta le sfumature dell’amore. Il settimo episodio è Hers Was a World of One, la storia di una tranquilla coppia gay che si confronta con il desiderio di paternità. Nell’incontro con una giovane donna incinta e vagabonda per scelta, si commisurano due modi di essere diversi e la vita nelle sue molteplici sfaccettature, il rapporto tra uomo e donna, l’amicizia, la genitorialità, il bisogno di libertà e le famiglie allargate. Su tutto vincono la sensibilità e l’amore.