The Knot, Jonathan Bennett e Jaymes Vaughan prima storica coppia gay per la celebre rivista di matrimoni

L’attore Jonathan Bennett, volto di Mean Girls, e il promesso sposo Jaymes Vaughan hanno fatto la storia, diventando la prima coppia gay sulla copertina di The Knot, famosissima rivista di matrimoni d’America. Non era mai accaduto prima.

Bennett ha rivelato di essersi innamorato a prima vista di James quando quest’ultimo l’ha intervistato per Celebrity Page. “Non avevo mai sentito parlare di lui prima, ma quando l’ho visto prepararsi per l’intervista, ho pensato che fosse l’uomo più bello che avessi mai visto”, ha ricordato l’attore. A quel punto i due si sono scambiati i numeri e poche ore dopo si sono concessi il primo appuntamento. A proporsi in matrimonio è stato Vaughan, con una canzone ad hoc che ha commosso Bennett, subito capitolato tra le braccia dell’amato. I due immaginavano un bellissimo matrimonio, lontano da quelli più tradizionali. “Su una piattaforma nell’oceano accanto a una giungla tropicale. Con tante rose!“. Trovato il posto adatto, in Messico al Palace Resorts, è arrivata la doccia fredda. Il proprietario si è infatti rifiutato di fargli organizzare le nozze sul posto, in quanto omosessuali.

“È stato un pugno nello stomaco”, ha confessato Bennet. “Abbiamo deciso in quel momento che il nostro matrimonio era più grande di noi”. “È il nostro matrimonio, ma non riguarda solo noi. Si tratta della comunità LGBTQ +. Stiamo davvero cercando di rendere questo matrimonio apposta molto rumoroso. Sapevamo di poter andare all’UNICO Hotel, perché sui social e nel loro marketing dimostrano che siamo i benvenuti”. “Quando abbiamo iniziato a parlare di come organizzare il nostro matrimonio erano entusiasti per noi, che è quello che dovrebbe essere per tutti i matrimoni”.