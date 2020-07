The Last of Us Parte 2 tra omosessualità, transessualità e omotransfobia

Sin da prima della sua uscita The Last of Us Parte 2, nuovo videogioco dello studio Sony Naughty Dog per PlayStation 4, è stato al centro di polemiche e di attacchi sessisti e omotransfobi, come spesso accade quando queste grandi produzioni indirizzate all’esercito dei “gamers” includono personaggi femminili, di colore o appartenenti al mondo LGBTQ+. E The Last of Us Parte 2 dedica molto spazio a questi personaggi, a partire da una delle sue protagoniste, Ellie, che è omosessuale. Le cose non sono andate meglio al momento del lancio, quando sull’aggregatore di recensioni Metacritic il videogioco è stato vittima di un fenomeno noto come “review bombing:” la pubblicazione, in questo caso pianificata e orchestrata, di un gran numero di recensioni negative da parte degli utenti (che magari neanche lo hanno giocato). Un attacco in parte dovuto ai vari colpi di scena della trama e alla fine di alcuni personaggi amati, ma soprattutto guidato, di nuovo, dall’odio verso la rappresentazione di donne e persone omosessuali e transgenere nel videogioco.

In questo clima, discutere di The Last of Us Parte 2 è diventato rapidamente molto difficile, ma quando un’opera di intrattenimento vende quattro milioni di copie al lancio parlarne diventa invece quasi necessario, perché per una delle principali industrie dell’intrattenimento al mondo, l’industria del videogioco, The Last of Us Parte 2 sarà nei prossimi anni un punto di riferimento nella rappresentazione dei personaggi omosessuali, bisessuali e transgenere. Nel bene e nel male. ATTENZIONE: L’articolo contiene spoiler sul finale di The Last of Us e anticipa alcuni dettagli sui personaggi di The Last of Us Parte 2.

Dove eravamo rimasti

Nel primo The Last of Us, uscito per PlayStation 3 nel 2013, uno dei sopravvissuti a un fungo parassita che ha trasformato gran parte dell’umanità in zombie carnivori, Joel, accompagna la quattordicenne Ellie in un viaggio attraverso gli Stati Uniti d’America. Ellie è, per quello che sappiamo, l’unica persona che ha sviluppato un’immunità al fungo, e la mutazione occorsa nel suo corpo potrebbe aiutare a sviluppare una cura contro il parassita e salvare l’umanità.