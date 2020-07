The Now Sexy, Fabio Mancini super hot su L’Officiel Hommes

Un estate bollente con Fabio Mancini, l’Italianissimo super modello noto per essere il volto di Armani in numerose campagne e non solo, questa volta è protagonista di un servizio fotografico super sexy per l’edizione italiana di L’Officiel Hommes. Negli scatti di Elvis Di Fazio, parte della The Kinky Issue, il modello, uno tra i più influenti, rende tributo alla bellezza italiana in uno shooting dal che mixa e celebra sport e fashion. Ecco le foto!

Photo Credits: Elvis Di Fazio www.elvisdifazio.com per L’Officiel Hommes Italia