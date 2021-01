TWD: World Beyond, gli autori replicano ai fan omofobi: “se vi sentite a disagio smettite di seguirci”

< 1 minuto di lettura

The Walking Dead: World Beyond, secondo spin-off dedicato ai celebri zombie AMC, ha al suo interno un protagonista dichiaratamente gay, interpretato da Nico Tortorella, nella realtà dichiaratamente bisessuale.

Nelle ultime puntate andate in onda su Amazon Prime Video, la storia d’amore tra Felix Carlucci, personaggio interpretato da Nico, e l’amato Will, interpretato da Jelani Alladin, ha preso finalmente vita, scatenando gli omofobi di turno. Dinanzi ad una coppia gay, e interraziale, l’odio ha presto invaso i social, con l’account ufficiale Twitter di The Walking Dead costretto ad intervenire per mettere a tacere gli omofobi di professione.

Ciao. Se i personaggi LGBTQ + in televisione (o ovunque essi siano) ti mettono a disagio o ti fanno arrabbiare, ti preghiamo di smettere di seguirci. Ma ti incoraggiamo anche a guardarti dentro, e ad essere più inclusivo. Sappi che non c’è posto nel nostro fandom per la discriminazione impregnata di odio o l’ignoranza intenzionale. Grazie.

Pochi giorni fa Alladin, via podcast Talk Dead To Me, aveva così descritto la coppia gay dello show. “Sono due uomini che si amano”. “Non c’era alcun tipo di necessità di spiegare nulla di più, mi piace che The Walking Dead lo stia proponendo in questo modo, che le relazioni LGBTQ non siano niente di diverso da qualsiasi altro tipo di relazione. Hanno le stesse difficoltà, hanno le stesse complessità, si arrabbiano l’un l’altro, si amano altrettanto duramente”.