The Walking Dead World Beyond: ecco Will, fidanzato di Felix – prime immagini

Secondo spin-off di The Walking Dead, World Beyond, in onda su Amazon Prime Video, presenta al suo interno un personaggio dichiaratamente gay, interpretato da Nico Tortorella, nella vita reale dichiaratamente ‘sessualmente fluido’.

Ebbene a due mesi dal via della prima stagione della serie, il personaggio interpretato dal bel 32enne attore americano di origini italiane, Felix Carlucci, presenta finalmente il proprio amato, Will. Ad annunciarlo lo stesso Nico, via social, con due immagini in anteprima della coppia: “Posso presentarvi a Felic e lo farò! Sì, Will è il fidanzato di Felix, la loro storia di coppia è così speciale e così importante, una rappresentazione vitale. Persone queer che interpretano persone queer, nel fottuto mondo dei morti che camminano! Questo è un altro passo nelal giusta direzione. Gli ultimi due episodi usciranno presto”.

Ad interpretare Felix troviamo il bellissimo Jelani Alladin, 28enne cantante e ballerino americano, visto a Broadway nei panni di Kristoff nel musical di Frozen e a seguire in quelli di Hercules nel musical ad hoc.