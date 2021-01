The World to Come, primo trailer per il film con Vanessa Kirby e Katherine Waterston innamorate

Non solo Ammonite di Francis Lee, storia d’amore di metà ‘800 con Kate Winslet e Saoirse Ronan innamorate. A metà febbraio uscirà nelle sale d’America The World to Come di Mona Fastvold, titolo nuovamente ambientato a metà del XIX secolo, ma negli States, con protagoniste Katherine Waterston e Vanessa Kirby, coppa Volpi a Venezia e in odore di nomination agli Oscar grazie a Pieces of a Woman.

Waterston interpreta Abigail, moglie di un contadino colpita da un grave lutto che si innamora della moglie del gelosissimo vicino, Tallie, interpretata per l’appunto da Kirby. Nei panni dei due scorbutici mariti Casey Affleck e Christopher Abbott. Sceneggiato da Jim Shepard e Ron Hansen, The World to Come guarda alla solitudine e a come quest’ultima possa essere superata attraverso l’intensità della connessione umana.

Straordinariamente fascinoso e intenso il primo trailer della pellicola, vista in Concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e ben accolta dalla stampa internazionale, con il 100% di recensioni positive su RottenTomatoes. “Kirby e Waterston hanno una chimica incandescente“, ha scritto il The Times, con il critico di Roger Erbert che ha sottolineato come “tutte e quattro le interpretazioni chiave sono abbastanza fantastiche da consentire al film di superare i suoi difetti“.

“Questo è un film austero ma lirico, segnato da una complessa comprensione delle sfumature emotive e psicologiche“, ha insistito Screen International, mentre The Playlist ha precisato come The World to Come sia “una canzone d’amore profondamente solitaria“. Per ora sconosciuta la release italiana.