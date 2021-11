Tifosi LGBT inglesi protestano contro i nuovi proprietari sauditi del Newcastle

2 minuti di lettura

Il mese scorso il Newcastle United, storico club inglese che non vince un campionato dal lontano 1927, è stato acquistato da una holding riconducibile a Mohammad Bin Salman Al Sa’ud, 36enne membro della famiglia reale Al Sa’ud, figlio dell’attuale re saudita Salman e principe ereditario, nonché vice-primo ministro e ministro della difesa dell’Arabia Saudita. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 18 miliardi di dollari.

E se la maggioranza dei tifosi del Newcastle parrebbe festeggiare, immaginando prossime faraoniche campagne acquisti, c’è chi rimarca l’inaccettabile ingresso nel mondo del calcio di miliardari in arrivo da Paesi dichiaratamente omotransfobici come l’Arabia Saudita, dove i diritti umani vengono quotidianamente calpestati. I tifosi LGBT del Brighton, in tal senso, hanno già annunciato che protesteranno dentro e fuori dallo stadio quando la loro squadra giocherà contro il Newcastle, a sostegno anche di Suhail Al-Jameel, 25enne omosessuale arrestato in Arabia dopo aver pubblicato su Instagram una foto a torso nudo con indosso pantaloncini leopardati

Popolare influencer da oltre 170.000 follower su Twitter, Suhail è stato condannato a tre anni di galera. L’annunciata protesta dei tifosi del Brighton segue quella inscenata dai tifosi del Crystal Palace, due settimane fa. Stuart Matthews, portavoce del gruppo LGBT+ di Brighton, Proud Seagulls, ha tuonato: “Questa è la realtà di un regime duro che è determinato a sopprimere tutte le forme di libertà, indipendentemente da razza, credo, colore o sessualità“. Adam Crafton si è rivolto direttamente al club su Twitter: “Se il calcio è per tutti, puoi chiedere ai tuoi proprietari [sei ministri del governo e il principe ereditario nel consiglio di amministrazione del PiF] perché un ragazzo gay di 25 anni, Suhail Al-Jameel, è rinchiuso in carcere semplicemente dopo aver postato una foto a torso nudo? #FreeSuhail.”

Dure critiche sono piovute anche nei confronti della Premier League, che ha accettato l’acquisizione del Newcastle da parte dei sauditi dopo aver ricevuto “assicurazioni legali che lo stato saudita non avrebbe controllato” la squadra. Una precisazione definita ‘ridicola’ dai tifosi LGBT d’Inghilterra (e non solo). Matthews ha aggiunto: “Non sono d’accordo sul fatto che la Premier League stia mettendo i soldi davanti ai propri principi. I sauditi non avevano mai superato il test per diventare proprietari, ma ora all’improvviso è successo, e non riesco a capire perché. Perché ora siamo per un paese che è omofobico, transfobico e discrimina in tanti altri modi. La Premier League avrebbe dovuto attenersi ai suoi principi e dire: ‘No, non difendi i valori che sosteniamo nel gioco e all’interno del Paese“.

Felix Jakens, responsabile delle campagne di Amnesty International UK, ha dichiarato: “Il calcio ha i suoi problemi con il razzismo e altri incitamenti all’odio, ma i tifosi hanno il diritto di esprimere preoccupazioni per gravi violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita. Più grandi sono i riflettori sulle violazioni dei diritti umani sauditi, meglio è. Se i tifosi di tutto il paese parlano di decapitazioni saudite, di presunti crimini di guerra sauditi nello Yemen o dell’omicidio di Jamal Khashoggi, allora questo è un modo utile per far conoscere al mondo i fatti sullo spaventoso record di diritti umani negati in Arabia Saudita“.

Anche i tifosi LGBT del Newcastle hanno deciso di protestare contro i nuovi proprietari, così come tutti i tifosi LGBT della Premier sono stati chiamati a farsi sentire.