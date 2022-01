Timothy LeDuc, l’atleta non binario sogna di fare la Storia alle Olimpiadi invernali di Pechino

2 minuti di lettura

31enne pattinatore statunitense, Timothy LeDuc ha fatto prima coming out come bisessuale all’età di 18 anni, per poi fare coming out nel 2021 come persona non binaria. Innamoratosi del pattinaggio davanti alle Olimpiadi del 2002, Timothy, che al fianco di Ashley Cain-Gribble ha vinto i campionati nazionali degli Stati Uniti del 2019, sogna di diventare il primo pattinatore dichiaratamente non binario a vincere una medaglia alle Olimpiadi invernali. I XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino inizieranno il prossimo 4 febbraio.

In una recente intervista sul podcast My New Favorite Olympian della NBCLX, LeDuc ha parlato dei problemi riscontrati in famiglia, evangelica, dopo il primo coming out. Nat* e cresciut* nell’Iowa conservatore, LeDuc ha frequentato per anni “una chiesa abbastanza evangelica“, che considerava le relazioni tra persone dello stesso sesso come un peccato. Era un tema costante che gravava pesantemente sulla sua testa, anche perché consapevole di non essere eterosesuale.

“Ho creduto alle bugie che mi sono state dette“, ha ricordato LeDuc. “Che ero un abominio“. Anche i genitori hanno pesantemente seguito i dettami della chiesa, tant’è che dopo aver fatto coming out all’età di 18 anni “la loro reazione iniziale è stata ‘ti amiamo ma dobbiamo cambiarti, dobbiamo risolvere questo problema’“. LeDuc ha ricordato un episodio particolare in cui i membri della sua chiesa hanno cercato di “guarlirl*” con la preghiera. Con un vero e proprio esorcismo. A quel punto Timothy ha trovato conforto sul ghiaccio, con il pattinaggio. Ma fino ad un certo punto.

“Non potevo nascondere la mia diversità“, ha ricordato. “Una volta ho fatto un provino con una ragazza e lei ha deciso di non pattinare con me perché pensava che il mio essere gay sarebbe stato un ostacolo“. Un’altra volta, prima di scendere in pista in una “gara a livello mondiale”, LeDuc ha ricordato come il suo allenatore l’ abbia pres* da parte per dirgli che l’unico modo per vincere sarebbe stato “mostrare quanto fosse mascolino“.

Ma le cose hanno preso una svolta positiva nel 2016, quando LeDuc ha fatto coppia con l’attuale partner Ashley Cain-Gribble, “atleta potente e straordinaria“, mai stata fan dell’immagine stereotipata della “ragazza fragile”. All’età di 28 anni il secondo coming out in famiglia, come persona non binaria. Ma la risposta dei genitori, in questo caso, è stata meno aggressiva della precedente. “Era tipo, ‘OK, va bene, è interessante. Siamo a posto'”. “Allora è meglio che impariamo un po’ di più su questo“. Sua madre ha poi partecipato ad un Pride a Dallas. Con il tempo la loro chiusura, la loro ignoranza, è scemata. Se Timothy LeDuc dovesse vincere una medaglia a Pechino 2022, diventerebbe il primo pattinatore non-binario a riuscire nell’impresa.

