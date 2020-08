Tiziano Ferro presenta Jake, il nuovo cane adulto adottato dopo la morte di Beau – video

View this post on Instagram

Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te…me lo ha detto Beau. — This is the story of how Jake decided he wanted to come home with us @vicallenla Pain and anger will never go away but we needed to make Beau’s departure meaningful and help another angel. Jake is a 8 years old giant, deeply wounded, body and heart. Dear Jake no more shelter for you…Beau told us so! — Esta es la historia de como Jake decidió volver a casa con nosotros. El dolor y la rabia nunca pasarán, pero teníamos que dar sentido a la partida de Beau, y ayudar otro ángel. Jake es un gigante de 8 años, herido en el cuerpo y el alma. Querido Jake, ya nada más perrera para ti…me lo dijo Beau! @chancefordogs @LAV_ITALIA @associazionerandagidelsud @enpaonlus @gliamicidielaaeniki_fragagnano @gliamicideirandagi @unitiperloro @petrescueitaliaonlus @unanimamillezampe @4_zampe_rescue_albania @adottauncanedalsud @apriunagabbia @luisa.toledo.37 @amara.onlus