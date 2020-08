In attesa di tornare al bancone dei giurati di X Factor, nella nuova edizione del talent show di Sky Uno, Mika è pronto a rilasciare nuova musica. Direttamente dal suo profilo Twitter, infatti, il cantante libanese naturalizzato britannico, ha annunciato l’uscita imminente di due nuove canzoni. Una di queste, completamente in italiano, è Bella D’Estate, cover del celebre brano di Mango, realizzata da Mika in collaborazione con Michele Bravi.

Il mio nuovo singolo italiano esce a mezzanotte ! Dall’amore per la bella musica nascono grandi ispirazioni! Ho registrato una cover della fantastica canzone Bella d’Estate che Mango ha scritto con Lucio Dalla negli anni ‘80. Con me in questa nuova versione c’è @michele_bravi : pic.twitter.com/CLJWX6xOMz — MIKA (@mikasounds) August 27, 2020

“Dall’amore per la bella musica nascono grandi ispirazioni. Ho registrato una cover della fantastica canzone Bella d’Estate che Mango ha scritto con Lucio Dalla negli anni ‘80″, ha rivelato in un tweet Mika. Il cantautore ha aggiunto che la produzione del brano è stata affidata a Francesco “Katoo” Catitti. Da parte sua, Michele Bravi ha commentato con queste parole la collaborazione con l’artista, che torna a cantare in italiano dopo l’esperienza di Domani:

È un onore per me poter condividere insieme a Mika lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano.

Siete curiosi di ascoltare Mika e Michele Bravi in Bella D’Estate di Mango? Da mezzanotte on line!