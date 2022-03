TJ Osborne trionfa agli ACM Award 2022 e bacia il compagno – video

2 minuti di lettura

L’aveva già fatto a fine 2021, dopo aver vinto il 4° Country Music Award insieme a suo fratello John, ma TJ Osborne si è ripetuto anche agli Academy of Country Music Awards 2022. I due fratelli hanno infatti vinto l’Academy of Country Music Award come Duo dell’anno, con il 36enne TJ che ha baciato l’amato Abi Ventura poco prima di salire sul palco. Quattro mesi dopo l’ultimo trionfo, e quel tenero bacio davanti le telecamere, TJ ha bissato, dedicando la vittoria al compagno.

“Grazie a tutti”, ha precisato una volta sul palco, per poi aggiungere. “Abi, ti amo”. Social in visibilio, chiaramente, dinanzi ad un cantante che ha fatto pubblicamente coming out solo un anno fa. Fino ad allora mai aveva sfilato su un tappeto rosso accanto al fidanzato, mai si era mostrato in pubblico al suo fianco. Poi è arrivata l’intervista a Time, e nulla è più stato come prima. Fortunatamente.

“Mi sento molto a mio agio nell’essere gay“, disse TJ a inizio 2021. “Mi ritrovo ad essere tanto cauto a non parlare di qualcosa con cui personalmente non ho problemi. E’ tutto così strano. La gente si chiederà: ‘Perché è necessario parlarne?‘. Personalmente sono d’accordo. Ma se mi presentassi ad una premiazione con un uomo sarebbe scioccante per molte persone. Non direbbero, ‘Oh, fantastico!’“.

Passato un anno, non solo TJ si è presentato al fianco di un uomo alle ultime due cerimonie che l’hanno visto trionfare, ma l’ha anche baciato e splendidamente ringraziato dal palco. E tutti, ma proprio tutti, stiamo dicendo ‘Oh, fantastico!’’.

