TJ Osborne trionfa ai Country Music Awards 2021 e bacia il compagno – VIDEO

36enne cantante country insieme a suo fratello John, TJ Osborne ha fatto la storia ai Country Music Awards 2021. Il duo ha vinto l’ambito riconoscimento per la quarta volta, con John che ha baciato sua moglie Lucie Silvas per celebrare il trionfo e TJ che ha baciato il suo fidanzato, l’amato Abiezer Ventura. Da quando TJ ha fatto coming out a inizio 2021, mai aveva calcato un red carpet insieme al compagno, mai si era mostrato in pubblico al suo fianco, e ovviamente mai l’aveva baciato in diretta tv.

“Dio mio! Ve lo dico, ogni volta che abbiamo vinto questo premio non ha mai, mai cessato di essere estremamente scioccante”, ha commentato emozionato TJ dal palco. “Onestamente, è così incredibile essere qui. Grazie a tutti coloro che ci hanno votato. È stato un anno sulle montagne russe, per noi pazzesco in così tanti modi, specialmente per me, emotivamente parlando. Vedere tutti voi che mi sostenete, sembra davvero che l’amore vinca stasera. Grazie.”

Parole che hanno scatenato una più che meritata stanind ovation, con suo fratello John che ha voluto celebrarlo. “Fate un applauso a questo ragazzo”. “Amiamo questo genere, amiamo le persone, amiamo tutti voi così tanto”.

I due fratelli sono poi tornati sul palco per eseguire “Younger Me“, brano scritto da TJ e legato al suo percorso di accettazione, presentato al mondo come messaggio di speranza per persone LGBTQ. Il 36enne Osborne ha fatto coming out nel febbraio del 2021, diventando così il primo cantante country apertamente gay a firmare con una major.