T.J. Osborne, il cantante country fa coming out: “sono a mio agio nell’essere gay”

2 minuti di lettura

36enne cantante del popolare duo country “The Brothers Osborne”, T.J. Osborne ha fatto coming out dalle pagine della rivista Time. “Mi sento molto a mio agio ad essere gay“, ha precisato l’artista. “Mi sono trovato a essere cauto per non parlare di qualcosa con cui personalmente non ho problemi. È così strano“. La famiglia di T.J. e gli amici sanno da tempo della sua omosessualità, ma fino ad oggi Osborne aveva sempre preferito non parlarne pubblicamente.

Facendo coming out, T.J. ha scritto la storia in quanto primo artista apertamente gay ad aver firmato per una major del country.

“La gente si chiederà: ‘Perché è necessario parlarne?‘ Personalmente sono d’accordo. Ma se mi presentassi ad una premiazione con un uomo sarebbe scioccante per molte persone. Non direbbero, ‘Oh, fantastico!’“. Un coming out che a detta di T.J. non influirà sul successo dei Brothers Osborne. “Forse non sto dando abbastanza credito ai miei fan, forse non sto dando abbastanza credito al genere che cantiamo. Voglio solo andare avanti“.

John Osborne, suo fratello nonché altra metà del duo country, ha ricordato il momento in cui T.J. ha fatto coming out con lui: “È stato molto aperto e sincero, mi ha emozionato, perché mio fratello è stato finalmente in grado di essere completamente onesto con me su chi fosse. Quante volte, nella vita, tratteniamo parti di noi stessi e desideriamo di non averlo fatto? Se dovessi cancellare tutti i miei soldi e il mio successo affinché mio fratello si realizzasse veramente nella vita, non ci penserei nemmeno per un secondo. ”

T.J. si è ora reso conto quanto la sua sessualità sia una parte importante di ciò che è.

Il modo in cui penso, il modo in cui agisco, il modo in cui mi esibisco. Dio, pensa a tutte le volte in cui parliamo di amore e scriviamo di amore. È la cosa più grande che abbiamo mai provato. E io ho tenuto il velo per così tanto tempo. A questo punto, la mia felicità è più preziosa di qualsiasi altra cosa che potrei mai ottenere.

I Brothers Osborne sono stati nominati 7 volte ai Grammy Award, vincendo 4 Country Music Association Awards e 5 Academy of Country Music Awards. Skeletons, uscito a fine 2020, è il loro ultimo disco.