Tokyo 2020: fidanzate e innamorate, Amanda Chidester e Anissa Urtez l’una contro l’altra nel softball

Se Tom Daley è diventato il primo atleta dichiaratamente LGBT a vincere un oro alle Olimpiadi di Tokyo, un potenziale bis potrebbe presto arrivare dal softball, con una storica sfida tra innamorate appena andata in scena.

Amanda Chidester della squadra americana ha infatti sfidato la fidanzata Anissa Urtez, che gioca per la squadra messicana. Non era mai accaduto che Amanda e Anissa si sfidassero.

“Il giorno è finalmente arrivato!!!”, ha scritto su Instagram Amanda. “Ci viene costantemente chiesto come ci sentiamo a competere l’una contro l’altra! Siamo entrambe eccitate! Siamo concentrate sui nostri percorsi con i nostri rispettivi team. Andiamo in campo e diamo il massimo. Siamo oltremodo orgogliose l’una dell’altra per aver realizzato i nostri sogni e per amare ogni secondo trascorso a sperimentarlo insieme! Sappiamo che la nostra vita insieme ha una sua identità, e vincere o perdere nulla lo cambierà. Mentre entriamo in campo come avversarie, noi scendiamo come fidanzate. Sono orgogliosa di ciò che Anissa ha realizzato nella sua carriera e sono entusiasta di competere contro di lei sul palco più grande. Anche se io tifo per la vittoria della mia squadra e lei per la sua, alla fine della giornata il nostro sostegno reciproco rimane incondizionato“.

La coppia aveva annunciato il fidanzamento lo scorso dicembre, dopo essersi frequentate per anni. A vincere la prima storica sfida sul campo, alla fine, è stata Amanda Chidester, con gli USA in finale contro il Giappone e il Messico di Anissa Urtez in corsa per la medaglia di bronzo contro il Canada. Proprio oggi le due atlete potranno tornare a casa con due preziosissime medaglie. Quale regalo di nozze migliore?