Transamerica, compie 15 anni il film che vide Felicity Huffman sfiorare l’Oscar interpretando una donna trans

15 anni fa Duncan Tucker girava il suo primo e unico film, Transamerica, che vide Felicity Huffman, all’epoca tra le protagoniste di Desperate Housewives, interpretare una donna transgender. Proprio lei, che è donna cisgender. La Huffman, bravissima, vinse il Golden Globe come miglior attrice in un dramma e venne candidata sia agli Oscar che ai SAG, dove venne sconfitta da Reese Witherspoon per Quando l’amore brucia l’anima.

In Transamerica Felicity interpretava Bree, donna transessuale che vive nella periferia di Los Angeles, che fa due lavori e che cerca di risparmiare per pagarsi l’ultimo intervento, quello che la renderà definitivamente donna. Un giorno riceve una telefonata da New York. All’altro capo del filo c’è un giovane delinquente, Toby, alla ricerca del padre mai conosciuto. Bree si rende immediatamente conto di essere la persona cercata dal ragazzo, nato da un rapporto occasionale che lui ha avuto tanti anni prima, quando era un uomo. Ciò nonostante, non vuole prendersi la responsabilità di un figlio. Ne parla con la sua terapeuta, ma questa le impone di cercare il ragazzo altrimenti non le concederà l’autorizzazione all’intervento. Deve guardare in faccia il suo passato prima di affrontare l’operazione decisiva. Così Bree spende i suoi risparmi per prendere il primo aereo per New York e va a tirare fuori di galera suo figlio. Il ragazzo pensa che la strana donna che si trova davanti sia una missionaria cristiana impegnata nel recupero di quanti si sono allontanati dalla via di Gesù. Bree non fa nulla per chiarire l’equivoco, ma si spaventa del fatto che il ragazzo abbia la ferma intenzione di ritrovare il padre.