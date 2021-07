I 20 migliori film che hanno raccontato storie transgender – video

Che la comunità transgender sia da sempre sottorappresentata nei media, inclusi televisione e cinema, è un dato di fatto. Persino in fase di produzione di un film, le persone transgender sono discriminate: basti pensare a quanti ruoli di personaggi transgender vengono affidati ad attori e attrici cisgender. L’opzione di selezionare un talento transgender viene spesso snobbata.

Soltanto negli ultimi anni, anche grazie al successo di serie tv come Pose ed Euphoria, e grazie alla generale sollevazione politica di tutta la comunità LGBTQ+ in supporto delle persone transgender e non binarie, l’emersione delle differenze è accresciuta anche nelle narrazione collettiva. In questo compendio ci concentreremo sul cinema. Recenti film e documentari ritraggono e raccontano in maniera accurata l’esperienza trans, restituendo al pubblico la corretta e giusta rappresentazione.

Esistono anche film più datati, considerati vere e proprie pietre miliari della visibilità transgender al cinema, come Paris is Burning.

In redazione a Gay.it abbiamo selezionato i 20 film a tematica transgender che riteniamo importanti. Naturalmente è una valutazione soggettiva compiuta da noi in redazione. E ci scusiamo sin d’ora se qualcunə avrà legittimamente da contestare questa nostra lista. Non è certo una lista insindacabile. Puoi scriverci nei commenti le tue opinioni oppure suggerirci (e suggerire ai nostri lettori) il film a tematica transgender che ti è piaciuto di più e che non è presente in questa lista. Prosegui nella lettura per scoprire di più.

20 film transgender