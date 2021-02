Transfobia in tv, omicidi record nel 2020 ma negli Usa meno di un’ora di copertura televisiva

< 1 minuto di lettura

Il 2020 è stato l’anno più transfobico d’America, con il record di 44 omicidi accertati. Mai tante persone trans erano state uccise, da quando si tiene questo triste e drammatico conteggio. Eppure gli organi di informazione televisiva d’America hanno dedicato appena un’ora di tempo a tutto ciò. Anzi, meno di un’ora. A voler essere precisi 54 minuti suddivisi in 23 servizi. In 365 giorni, come riportato da Mediamatters. L’agghiacciante analisi ha abbracciato canali di informazione come ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News e MSNBC.

Le reti via cavo (CNN, Fox News e MSNBC) hanno coperto la violenza transfobica per 41 minuti in tutto il 2020, mentre ABC, CBS e NBC hanno coperto appena 13 minuti. MSNBC, da sola, ha rappresentato più della metà della copertura totale della violenza transfobica, con 31 minuti dedicati. Tutte le altre reti hanno decicato meno di sei minuti alla transfobia del 2020, mentre solo nove servizi su 23 hanno menzionato il nome della persona trans uccisa.

La Human Rights Campaign (HRC) ha affermato di non aver mai “visto un numero così elevato” di morti violente e insensate con protagoniste persone trans come nel 2020, sottolineando come quelle 44 morti possano essere sottostimate, perché molti omicidi vengono riportati in modo errato, o semplicemente mai menzionate.

Almeno 350 persone trans e di genere non conforme sono state uccise in tutto il mondo tra l’inizio di ottobre 2019 e la fine di settembre 2020, secondo quanto riportato da Transrespect Versus Transphobia Worldwide. La maggior parte degli omicidi è avvenuta in Brasile (152), Messico (57) e Stati Uniti (28).